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Сегодня, 14:38

Кафанов: «Помазун уже сегодня готовый вратарь для больших задач»

Мария Гусева
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Тренер вратарей «Ростова» Виталий Кафанов высказался о голкиперах Илье Помазуне, Гиорги Шелии и Егоре Бабурине.

«Илья Помазун уже сегодня готовый вратарь для больших задач, — цитирует Sport24 Кафанова. — Шелия провел свой лучший сезон. Бабурин, несмотря на множество пропущенных «Торпедо» голов, не сделал ни одной голевой ошибки».

Помазун проведет в «Урале» четвертый сезон подряд. Всего он сыграл в 83 матчах за екатеринбуржцев, пропустил 105 мячей и 22 раза отыграл на ноль.

В прошедшем сезоне голкипер «Ахмата» Шелия сыграл 29 матчей в РПЛ, из них восемь — на ноль. Бабурин выступает за «Торпедо», в прошлом сезоне он провел 23 матча, пропустил 43 гола и 4 раза оставил ворота в неприкосновенности.

Источник: Sport24
Гиорги Шелия
Егор Бабурин
Илья Помазун
Футбол
Виталий Кафанов
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