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Сегодня, 18:56

Кафанов заявил, что европейские клубы все чаще будут поглядывать в сторону российских вратарей

Камила Абдурахманова
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Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов рассказал об уровне российских вратарей.

— Сейчас в Европе играют четыре российских вратаря: Злобин, Хайкин, Сафонов, Худяков. Как думаете, в ближайшие годы это число увеличится?
— Точно бы увеличилось, если бы мы участвовали в еврокубках. Вратари у нас сильные. Но и сейчас, думаю, все чаще и чаще европейские клубы будут поглядывать в сторону российских голкиперов. У нас есть из кого выбирать. Конечно, сейчас чаще всего присматривают вратарей, которые могут играть в качестве полевого игрока, — сказал Кафанов «РБ Спорт».

Иван Злобин представляет португальский клуб «Фамаликан», Никита Хайкин — норвежский «Буде-Глимт», Матвей Сафонов — французский «ПСЖ», а Даниил Худяков — австрийский «Штурм».

Источник: «РБ Спорт»
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Даниил Худяков
Матвей Сафонов
Никита Хайкин
Футбол
Виталий Кафанов
Иван Злобин
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