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Сегодня, 16:54

Кафанов заявил, что Сафонов был бы основным вратарем сборной России на Евро-2024

Алина Савинова
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Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов рассказал, какие голкиперы были бы в составе национальной команды на Евро-2024.

«На сбор вызвал бы тех же четырех вратарей, которые получили вызов на июньский сбор и после тренировок определил бы троих для окончательной заявки. Кто был бы основным в Германии? Сафонов», — цитирует Кафанова Metaratings.ru.

В расширенный состав сборной России на июньский учебно-тренировочный сбор вошли четыре вратаря: Матвей Сафонов, Андрей Лунев, Александр Максименко и Евгений Латышонок. В товарищеском матче против Белоруссии (4:0) по тайму сыграли Сафонов и Максименко.

Сборная России и российские клубы были отстранены ФИФА и УЕФА от международных соревнований в феврале 2022 года.

Источник: Metaratings.ru.
Футбол
Евро-2024
Сборная России по футболу
Виталий Кафанов
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