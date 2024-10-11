Кафанов заявил, что Селихов не смирился с ролью второго вратаря в «Спартаке»

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов прокомментировал статус голкипера Александра Селихова в «Спартаке».

— Саша точно с ролью второго вратаря в «Спартаке» не смирился. Селихов по характеру номер один. И человек номер один. Конечно, его эта ситуация не устраивает.

«Спартаку» повезло — у них два сильных первых номера. Сейчас так получилось, что играет Саша Максименко. Двоих невозможно поставить в ворота. Они знали, какую профессию выбирают, все понимают. Но если такая ситуация будет у Селихова продолжаться, он захочет куда-то уйти. Туда, где станет играть. Но это надо с самим Сашей говорить, — цитирует Кафанова «РБ Спорт».

В текущем сезоне 30-летний Селихов провел 5 матчей в FONBET Кубке России, пропустил 4 мяча и дважды отыграл на ноль. Голкипер ни разу не выходил на поле в РПЛ.