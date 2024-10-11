Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 12:22

Кафанов заявил, что Селихов не смирился с ролью второго вратаря в «Спартаке»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Telegram Дзен

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов прокомментировал статус голкипера Александра Селихова в «Спартаке».

— Саша точно с ролью второго вратаря в «Спартаке» не смирился. Селихов по характеру номер один. И человек номер один. Конечно, его эта ситуация не устраивает.

«Спартаку» повезло — у них два сильных первых номера. Сейчас так получилось, что играет Саша Максименко. Двоих невозможно поставить в ворота. Они знали, какую профессию выбирают, все понимают. Но если такая ситуация будет у Селихова продолжаться, он захочет куда-то уйти. Туда, где станет играть. Но это надо с самим Сашей говорить, — цитирует Кафанова «РБ Спорт».

В текущем сезоне 30-летний Селихов провел 5 матчей в FONBET Кубке России, пропустил 4 мяча и дважды отыграл на ноль. Голкипер ни разу не выходил на поле в РПЛ.

Источник: «РБ Спорт»
Александр Селихов
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Виталий Кафанов

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Дочь актрисы Шукшиной стала бодибилдером из-за тяжелого детства
К чему приведет противостояние Орбана с политиками Евросоюза. Разбор
Ким Чен Ын приехал на празднование 79-летия ТПК на подаренном Путиным Aurus
Экс-футболиста «Локомотива» Алиева объявили в розыск в России
К команде Карпина в самый неожиданный момент нагрянул допинг-контроль
Бывшую телеведущую Лазареву объявили в международный розыск
Сегодня
Вчера
Неделя