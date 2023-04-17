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Сегодня, 18:06

Кафанов заявил, что у Песьякова нет опытного конкурента его уровня в «Ростове»

Алина Савинова
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Тренер вратарей «Ростова» Виталий Кафанов высказался о конкуренции за место в воротах ростовской команды в текущем сезоне.

«Песьяков впервые в такой ситуации, когда у него нет опытного конкурента его уровня. И когда Никита Медведев получил травму — мы сели с Сережей и поговорили. Объяснили ему, что у него теперь вдвое больше ответственности, и что, несмотря на отсутствие достойных конкурентов, расслабляться нельзя», — приводит Sport24 слова Кафанова.

34-летний Сергей Песьяков в текущем сезоне принял участие во всех матчах «Ростова» в чемпионате России и Кубке страны, пропустив 41 мяч за 31 игру.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-04-17-kafanov-pesyakov-vpervyye-v-takoy-situatsii-kogda-u-nego-net-opytnogo-konkurenta-yego-urovnya
Сергей Песьяков
Футбол
РПЛ
ФК Ростов
Виталий Кафанов
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