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Премьер-лига (РПЛ). Новости

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Сегодня, 18:02

Кафанов заявил, что в матче с «Зенитом» в ворота «Ростова» встанет Ятимов

Алина Савинова
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Тренер вратарей «Ростова» Виталий Кафанов заявил, что на данный момент в команде нет голкипера, которого можно назвать стабильным первым номером.

«Есть ли первый номер? Нет. Смотрим тренировочный процесс, плюс игры должны подсказать. Очень надеюсь, и пока так и есть, что мы из-за вратарей очки не теряем, и за это время получаем информацию, как они действуют в играх. Бывает, что на тренировках все берут, а выходят играть — в стрессовой ситуации делают ошибки. Эти матчи на старте сезона нам дают ответы на вопросы», — приводит «РБ Спорт» слова Кафанова.

Также он рассказал, кто из трех вратарей займет место в воротах в матче 3-го тура РПЛ с «Зенитом».

«С «Зенитом» будет играть Рустам Ятимов», — добавил тренер.

Матч «Зенит» — «Ростов» состоится в субботу, 3 августа, и начнется в 17.30 по московскому времени. После двух туров сине-бело-голубые с 6 очками располагаются на первом месте в турнирной таблице, ростовчане (4 балла) идут на 4-й позиции.

Источник: РБ Спорт
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Ростов
Виталий Кафанов
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