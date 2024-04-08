Кафу заявил, что с большим удовольствием хотел бы получить российский паспорт

— Для меня это абсолютно нормально — возможно, у меня у одного такое мнение среди бразильцев, но я в этом ничего плохого не вижу. Вполне нормально делать выбор в пользу другой сборной, ведь каждый спортсмен сам решает, как ему поступать.

Если бы у меня, будучи футболистом, не было возможности играть за команду Бразилии, я бы мог выступать за сборную России, если бы поступило такое предложение.

— Вы были бы заинтересованы сейчас получить российский паспорт?

— Да! Я с большим удовольствием хотел бы получить российский паспорт, если будет такая возможность, — цитирует Кафу «РБ Спорт».