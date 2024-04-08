Кафу заявил, что с большим удовольствием хотел бы получить российский паспорт

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Бывший капитан сборной Бразилии, легендарный Кафу рассказал, что думает о возможности получить российское гражданство. По словам Кафу, он бы рассмотрел такую возможность.
— Для меня это абсолютно нормально — возможно, у меня у одного такое мнение среди бразильцев, но я в этом ничего плохого не вижу. Вполне нормально делать выбор в пользу другой сборной, ведь каждый спортсмен сам решает, как ему поступать.
Если бы у меня, будучи футболистом, не было возможности играть за команду Бразилии, я бы мог выступать за сборную России, если бы поступило такое предложение.
— Вы были бы заинтересованы сейчас получить российский паспорт?
— Да! Я с большим удовольствием хотел бы получить российский паспорт, если будет такая возможность, — цитирует Кафу «РБ Спорт».
Кафу завершил игровую карьеру в 2009 году, после чего не был замечен в футбольной деятельности. На данный момент ему 53 года.