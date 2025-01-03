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Сегодня, 14:02

Кахигао назначен на пост спортивного директора «Спартака»

Галина Глазко
редактор интернет отдела
Франсис Кахигао.
Фото ФК «Спартак»
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«Спартак» объявил о назначении испанца Франсиса Кахигао на пост спортивного директора.

«Приветствуем Франсиса Кахигао и желаем ему успешной работы в «Спартаке»! Он уже приступил к обязанностям в нашем клубе», — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее пост спортивного директора занимал 33-летний Томаш Амарал. Португалец работал в «Спартаке» с декабря 2023 года по ноябрь 2024-го.

Кахигао 23 года был главой отдела международного скаутинга «Арсенала». В 2020-м испанец занимал должность технического директора Федерации футбола Чили. Последним местом работы Франсиса был «Галатасарай», где он возглавлял отдел международных отношений и скаутинга.

Фрэнсис Кагигао. Новый спортдир «Спартака» уже в пути: Кахигао покинул «Галатасарай» и едет в Россию
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ФК Спартак (Москва)
Томаш Амарал
Франсис Кахигао
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