Кахигао назначен на пост спортивного директора «Спартака»

Сегодня, 14:02
«Спартак» объявил о назначении испанца Франсиса Кахигао на пост спортивного директора.
«Приветствуем Франсиса Кахигао и желаем ему успешной работы в «Спартаке»! Он уже приступил к обязанностям в нашем клубе», — говорится в сообщении пресс-службы.
Ранее пост спортивного директора занимал 33-летний Томаш Амарал. Португалец работал в «Спартаке» с декабря 2023 года по ноябрь 2024-го.
Кахигао 23 года был главой отдела международного скаутинга «Арсенала». В 2020-м испанец занимал должность технического директора Федерации футбола Чили. Последним местом работы Франсиса был «Галатасарай», где он возглавлял отдел международных отношений и скаутинга.