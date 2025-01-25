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Сегодня, 13:08

Кахигао считает несправедливым отстранение россиян от международных турниров

Алина Савинова
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Спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао отметил, что санкции в отношении российских футбольных команд являются большой помехой в работе.

«Есть страны, которые не ведут переговоры с российскими клубами, и это помеха, еще большей помехой является невозможность играть в Европе», — приводит As слова Кахигао.

Функционер считает, что спортсменов нельзя наказывать за политические проблемы.

«Спортсмены не принимают политических решений, и это очень несправедливо, что они не могут участвовать в соревнованиях по независящим от них причинам», — добавил он.

Российские клубы и сборные по футболу отстранены от участия в международных соревнованиях после решений УЕФА и ФИФА в феврале 2022 года. Ранее глава РФС Александр Дюков заявил, что ждет допуска российских футболистов к международным турнирам уже в 2025 году.

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Футбол
ФК Спартак (Москва)
Франсис Кахигао
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