Сторожук назвал футболиста «Краснодара» лучшим игроком года

В полночь «СЭ» назовет лучшего футболиста 2022 года в России. В голосовании нашего издания приняли участие 16 профессиональных тренеров, 16 топ-менеджеров, 16 журналистов «СЭ» и болельщики на сайте.

А как голосовали авторитетные тренеры и известные менеджеры?

Тренер «Краснодара» Александр Сторожук поставил на первое место вратаря своей команды Матвея Сафонова.

Также в его пятерку вошли: Эдуард Сперцян («Краснодар»), Даниил Уткин («Ростов»), Даниил Фомин («Динамо»), Брайан Мансилья («Оренбург»).