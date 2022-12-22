Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 20:00

Как голосовал Андрей Талалаев при определении лучшего игрока России

Отдел футбола «СЭ»
Андрей Талалаев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram пїЅпїЅпїЅпїЅ

В полночь «СЭ» назовет лучшего футболиста 2022 года в России. В голосовании нашего издания приняли участие 16 профессиональных тренеров, 16 топ-менеджеров, 16 журналистов «СЭ» и болельщики на сайте.

А как голосовали авторитетные тренеры и известные менеджеры?

Тренер «Торпедо» Андрей Талалаев, который до сентября возглавлял «Ахмат», поставил на первое место полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса.

Также в его пятерку вошли: Клаудиньо («Зенит»), Квинси Промес («Спартак»), Александр Головин («Монако», Франция), Даниил Уткин («Ростов»).

Андрей Талалаев
Вильмар Барриос
РПЛ
3
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
В марте российский футбол похоронят. Подготовка к траурным мероприятиям пройдет в пятницу
Овечкин пробил за карьеру 165 вратарей. И это не предел
Раненого в Донецке Рогозина доставили в госпиталь в Ростове-на-Дону
МИД РФ сообщил об отказе Еревана от участия во встрече по мирному договору с Баку
Врач назвал самый частый вид рака у мужчин
Зачем Россия усиливает экологическую безопасность Севморпути: спецпроект «Известий»
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Как голосовал Антон Хазов при определении лучшего игрока России
Федотов назвал футболиста ЦСКА лучшим игроком года
«Торпедо» возобновило интерес к нападающему «Тобола» Сергееву
Как голосовал Сергей Ташуев при определении лучшего игрока России
Сторожук назвал футболиста «Краснодара» лучшим игроком года
Семин назвал футболиста ЦСКА лучшим игроком года
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Сторожук назвал футболиста «Краснодара» лучшим игроком года

Как голосовал Сергей Ташуев при определении лучшего игрока России