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Сегодня, 22:20

Как голосовал гендиректор «Нижнего Новгорода» при определении лучшего игрока России

Отдел футбола «СЭ»
Равиль Измайлов.
Фото ФК &quot;Нижний Новгород&quot;
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В полночь «СЭ» назовет лучшего футболиста 2022 года в России. В голосовании нашего издания приняли участие 16 профессиональных тренеров, 16 топ-менеджеров, 16 журналистов «СЭ» и болельщики на сайте.

А как голосовали авторитетные тренеры и известные менеджеры?

Генеральный директор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов поставил на первое место нападающего «Спартака» Квинси Промеса.

Также в его пятерку вошли: Клаудиньо («Зенит»), Александр Соболев («Спартак»), Арсен Захарян («Динамо»), Малком («Зенит»).

Квинси Промес
РПЛ
ФК Нижний Новгород
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