Как голосовал Михаил Галактионов при определении лучшего игрока России

В полночь «СЭ» назовет лучшего футболиста 2022 года в России. В голосовании нашего издания приняли участие 16 профессиональных тренеров, 16 топ-менеджеров, 16 журналистов «СЭ» и болельщики на сайте.

А как голосовали авторитетные тренеры и известные менеджеры?

Михаил Галактионов, тренер «Локомотива» и молодежной сборной России, который с июня по ноябрь возглавлял «Нижний Новгород», поставил на первое место нападающего «Зенита» Малкома.

Также в его пятерку вошли: Квинси Промес («Спартак»), Кристиан Нобоа («Сочи»), Матвей Сафонов («Краснодар»), Александр Головин («Монако», Франция).