Романцев включил трех спартаковцев в пятерку лучших игроков года

В полночь «СЭ» назовет лучшего футболиста 2022 года в России. В голосовании нашего издания приняли участие 16 профессиональных тренеров, 16 топ-менеджеров, 16 журналистов «СЭ» и болельщики на сайте.

А как голосовали авторитетные тренеры и известные менеджеры?

Легендарный тренер «Спартака» Олег Романцев поставил на первое место нападающего красно-белых Квинси Промеса.

Также в его пятерку вошли: Александр Соболев, Георгий Джикия (оба — «Спартак»), Малком («Зенит»), Даниил Уткин («Ростов».)