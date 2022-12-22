Романцев включил трех спартаковцев в пятерку лучших игроков года

Сегодня, 19:30
В полночь «СЭ» назовет лучшего футболиста 2022 года в России. В голосовании нашего издания приняли участие 16 профессиональных тренеров, 16 топ-менеджеров, 16 журналистов «СЭ» и болельщики на сайте.
А как голосовали авторитетные тренеры и известные менеджеры?
Легендарный тренер «Спартака» Олег Романцев поставил на первое место нападающего красно-белых Квинси Промеса.
Также в его пятерку вошли: Александр Соболев, Георгий Джикия (оба — «Спартак»), Малком («Зенит»), Даниил Уткин («Ростов».)