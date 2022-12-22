Василий Еремякин включил трех футболистов «Оренбурга» в пятерку лучших игроков года

Сегодня, 22:00
В полночь «СЭ» назовет лучшего футболиста 2022 года в России. В голосовании нашего издания приняли участие 16 профессиональных тренеров, 16 топ-менеджеров, 16 журналистов «СЭ» и болельщики на сайте.
А как голосовали авторитетные тренеры и известные менеджеры?
Президент «Оренбурга» Василий Еремякин поставил на первое место нападающего своей команды Владимира Сычевого.
Также в его пятерку вошли: Вендел («Зенит»), Габриэль Флорентин («Оренбург»), Хорхе Карраскаль (ЦСКА), Лукас Вера («Оренбург»).