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Сегодня, 18:20

Гогниев назвал футболиста «Химок» лучшим игроком года

Отдел футбола «СЭ»
Спартак Гогниев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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В полночь «СЭ» назовет лучшего футболиста 2022 года в России. В голосовании нашего издания приняли участие 16 профессиональных тренеров, 16 топ-менеджеров, 16 журналистов «СЭ» и болельщики на сайте.

А как голосовали авторитетные тренеры и известные менеджеры?

Тренер «Химок» Спартак Гогниев поставил на первое место вратаря своей команды Илью Лантратова.

Также в его пятерку вошли: Вильмар Барриос («Зенит»), Владимир Сычевой («Оренбург»), Далер Кузяев («Зенит»), Ибраима Сиссе («Урал»).

Илья Лантратов
Спартак Гогниев
РПЛ
ФК Химки
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