Как голосовал спортивный директор «Химок» при определении лучшего игрока России

В полночь «СЭ» назовет лучшего футболиста 2022 года в России. В голосовании нашего издания приняли участие 16 профессиональных тренеров, 16 топ-менеджеров, 16 журналистов «СЭ» и болельщики на сайте.

А как голосовали авторитетные тренеры и известные менеджеры?

спортивный директор «Химок» Анар Мамедов поставил на первое место нападающего «Спартака» Квинси Промеса.

Также в его пятерку вошли: Вендел, Дуглас Сантос (оба — «Зенит»), Кристиан Нобоа («Сочи»), Владимир Сычевой («Оренбург»).