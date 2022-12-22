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Сегодня, 20:20

Федотов назвал футболиста ЦСКА лучшим игроком года

Отдел футбола «СЭ»
Владимир Федотов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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В полночь «СЭ» назовет лучшего футболиста 2022 года в России. В голосовании нашего издания приняли участие 16 профессиональных тренеров, 16 топ-менеджеров, 16 журналистов «СЭ» и болельщики на сайте.

А как голосовали авторитетные тренеры и известные менеджеры?

Тренер ЦСКА Владимир Федотов поставил на первое место вратаря своей команды Игоря Акинфеева.

Также в его пятерку вошли: Александр Головин («Монако», Франция), Малком («Зенит»), Владимир Сычевой («Оренбург»), Кристиан Нобоа («Сочи»).

Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
Игорь Акинфеев
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
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