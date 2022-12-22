Семин назвал футболиста ЦСКА лучшим игроком года

В полночь «СЭ» назовет лучшего футболиста 2022 года в России. В голосовании нашего издания приняли участие 16 профессиональных тренеров, 16 топ-менеджеров, 16 журналистов «СЭ» и болельщики на сайте.

А как голосовали авторитетные тренеры и известные менеджеры?

Знаменитый тренер «Локомотива» Юрий Семин поставил на первое место вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева.

Также в его пятерку вошли: Александр Головин («Монако», Франция), Алексей Миранчук («Торино», Италия), Клаудиньо, Вендел (оба — «Зенит»).