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Сегодня, 19:40

Семин назвал футболиста ЦСКА лучшим игроком года

Отдел футбола «СЭ»
Юрий Семин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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В полночь «СЭ» назовет лучшего футболиста 2022 года в России. В голосовании нашего издания приняли участие 16 профессиональных тренеров, 16 топ-менеджеров, 16 журналистов «СЭ» и болельщики на сайте.

А как голосовали авторитетные тренеры и известные менеджеры?

Знаменитый тренер «Локомотива» Юрий Семин поставил на первое место вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева.

Также в его пятерку вошли: Александр Головин («Монако», Франция), Алексей Миранчук («Торино», Италия), Клаудиньо, Вендел (оба — «Зенит»).

Игорь Акинфеев
РПЛ
Юрий Семин
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