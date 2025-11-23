Какие санкции грозят «Спартаку» после избиения фаната ЦСКА у «Лукойл Арены»

В субботу, 22 ноября, в соцсетях появилось видео избиения болельщика ЦСКА фанатами «Спартака» после окончания матча 16-го тура чемпионата России на «Лукойл Арене». Игра завершилась победой красно-белых со счетом 1:0. «Спартаку» грозят пустые трибуны! После дерби толпа избила болельщика ЦСКА прямо на территории «Лукойл Арены» Наказание для «Спартака» определит КДК РФС на основании Дисциплинарного регламента РФС и приложения к нему. В статье 101 «Необеспечение общественного порядка и общественной безопасности» говорится, что: Необеспечение принимающей стороной общественного порядка и общественной безопасности на стадионе, повлекшее нарушение зрителями общественного порядка либо поставившее под угрозу безопасность лиц, находящихся на стадионе — принимающий клуб наказывается штрафом в соответствии с пунктом 22 Приложения № 1 к настоящему Регламенту (штраф для клубов РПЛ — от 100 000 до 500 000 рублей ), а в случае существенного нарушения штрафом в соответствии с пунктом 22 Приложения № 1 к настоящему Регламенту ( штраф для клубов РПЛ — от 100 000 до 500 000 рублей )

) и (или) запретом на допуск зрителей в секторы стадиона от 1 до 5 матчей

и (или) проведением без зрителей от 1 до 5 матчей

и (или) проведением на нейтральном стадионе в другом городе от 1 до 5 матчей. Согласно статье 115 «Нарушения общественного порядка на стадионе»: В случае возникновения нарушений общественного порядка на стадионе до, во время и после матча, сопровождающихся драками, насилием, погромами, поджогами, повреждением имущества, применением подручных средств и т.п., не повлекшие прекращение матча — клуб наказывается штрафом в соответствии с пунктом 38 Приложения №1 к настоящему Регламенту (ш траф для клубов РПЛ — 300 000 рублей)

траф для клубов РПЛ — 300 000 рублей) и (или) запретом на допуск зрителей в секторы Стадиона от 1 до 3 матчей

и (или) проведением без зрителей от 1 до 3 матчей

и (или) проведением на нейтральном стадионе в другом городе от 1 до 3 матчей. Чемпионат России. Премьер-лига. 16-й тур.

22 ноября, 16:45. Лукойл Арена (Москва)

Dmitry Koltsov у,к вроде есть? 23.11.2025

Вездесущий ванючие хрюши впятером аднаво пиzдили! мрази и есть мрази! 23.11.2025

rossik Прекрасная возможность проверить, как работает фан-айди. Впрочем, когда окажется, что не работает, его всё равно не отменят. Не для того он нужен... 23.11.2025

spartsmen а сколько в той же москве и в стране каждый день избивают? вот бы привлечь за необеспечение безопасности того и тех, кто силами безопасности по настоящему распоряжается, а не только в день матча понарошку... 23.11.2025

NapoliFC Нанятые Гинером провокаторы, не смогли выиграть на поле, пытаются отыграться в кабинетах. 23.11.2025

mihon78 ой.ой.... как разошелся то.... ты был на месте событий? я осуждаю это избиение. но надо разобраться до конца... что было до этого... 23.11.2025

Валерий А вы евреи всегда провокаторы 23.11.2025

KuziakaPm Выплатят 500 000. Оштрафуют ослов на 1 000 000, себе 500, остальное победителям. 23.11.2025

Gordon Ну и как, аусвайс работает?! 23.11.2025

Gordon На 4 мысли одна умная. Ну хоть что-то) 23.11.2025

Gordon Да ну?! :))) 23.11.2025

andrey7773 Теперь их ждут путевки на курорт . 23.11.2025

Marcus Crassus Ну да. Это же только мясные делают подобное. Те же кони никогда так поступали. 23.11.2025