Какие санкции грозят «Спартаку» после избиения фаната ЦСКА у «Лукойл Арены»

В субботу, 22 ноября, в соцсетях появилось видео избиения болельщика ЦСКА фанатами «Спартака» после окончания матча 16-го тура чемпионата России на «Лукойл Арене». Игра завершилась победой красно-белых со счетом 1:0.
Наказание для «Спартака» определит КДК РФС на основании Дисциплинарного регламента РФС и приложения к нему.
В статье 101 «Необеспечение общественного порядка и общественной безопасности» говорится, что:
Необеспечение принимающей стороной общественного порядка и общественной безопасности на стадионе, повлекшее нарушение зрителями общественного порядка либо поставившее под угрозу безопасность лиц, находящихся на стадионе — принимающий клуб наказывается
а в случае существенного нарушения
Согласно статье 115 «Нарушения общественного порядка на стадионе»:
В случае возникновения нарушений общественного порядка на стадионе до, во время и после матча, сопровождающихся драками, насилием, погромами, поджогами, повреждением имущества, применением подручных средств и т.п., не повлекшие прекращение матча — клуб наказывается
Dmitry Koltsov
у,к вроде есть?
23.11.2025
Вездесущий
ванючие хрюши впятером аднаво пиzдили! мрази и есть мрази!
23.11.2025
rossik
Прекрасная возможность проверить, как работает фан-айди. Впрочем, когда окажется, что не работает, его всё равно не отменят. Не для того он нужен...
23.11.2025
spartsmen
а сколько в той же москве и в стране каждый день избивают? вот бы привлечь за необеспечение безопасности того и тех, кто силами безопасности по настоящему распоряжается, а не только в день матча понарошку...
23.11.2025
NapoliFC
Нанятые Гинером провокаторы, не смогли выиграть на поле, пытаются отыграться в кабинетах.
23.11.2025
mihon78
ой.ой.... как разошелся то.... ты был на месте событий? я осуждаю это избиение. но надо разобраться до конца... что было до этого...
23.11.2025
Валерий А
вы евреи всегда провокаторы
23.11.2025
KuziakaPm
Выплатят 500 000. Оштрафуют ослов на 1 000 000, себе 500, остальное победителям.
23.11.2025
Gordon
Ну и как, аусвайс работает?!
23.11.2025
Gordon
На 4 мысли одна умная. Ну хоть что-то)
23.11.2025
Gordon
Да ну?! :)))
23.11.2025
andrey7773
Теперь их ждут путевки на курорт .
23.11.2025
Marcus Crassus
Ну да. Это же только мясные делают подобное. Те же кони никогда так поступали.
23.11.2025
Павел Леонидович
так мало? да тут надо на минус 20 очков, до конца чемпионата пустые трибуны, а эти придурков ле на 10... свинья это диагноз
23.11.2025