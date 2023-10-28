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Сегодня, 10:52

Каккоев заявил, что всегда будет рад возвращению в «Зенит»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Защитник «Пари НН» Никита Каккоев рассказал о возможных вариантах продолжения своей карьеры.

«Конечно, всем хочется попробовать свои силы в Европе. Мне кажется, что это очень хороший опыт. Я всегда буду рад вернуться в «Зенит». Это мои родные город и клуб. Но сейчас все мысли связаны только с «Пари НН», — приводит слова Каккоева «РБ Спорт».

24-летний защитник является воспитанником «Зенита» и провел один матч за петербургский клуб в РПЛ.

В нынешнем сезоне он провел 14 матчей за «Пари НН» и не отметился результативными действиями.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/nikita-kakkoev-vsegda-budu-rad-vernut-sya-v-zenit/
Никита Каккоев
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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