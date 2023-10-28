Каккоев заявил, что всегда будет рад возвращению в «Зенит»

Защитник «Пари НН» Никита Каккоев рассказал о возможных вариантах продолжения своей карьеры.

«Конечно, всем хочется попробовать свои силы в Европе. Мне кажется, что это очень хороший опыт. Я всегда буду рад вернуться в «Зенит». Это мои родные город и клуб. Но сейчас все мысли связаны только с «Пари НН», — приводит слова Каккоева «РБ Спорт».

24-летний защитник является воспитанником «Зенита» и провел один матч за петербургский клуб в РПЛ.

В нынешнем сезоне он провел 14 матчей за «Пари НН» и не отметился результативными действиями.