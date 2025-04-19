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Судейство

Сегодня, 20:23

Каккоеву грозит длительная дисквалификация. Сколько матчей может пропустить игрок «Пари НН»?

Александр Бобров
Шеф-редактор
Защитник «Пари НН» Никита Каккоев получает красную карточку в матче с «Локомотивом».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Сегодня в матче 25-го тура чемпионата России «Локомотив» — «Пари НН» (3:0) судья Михаил Черемных после вмешательства ВАР и просмотра видеоповторов на мониторе у поля показал красную карточку и удалил защитника гостей Никиту Каккоева за серьезное нарушение правил. При этом Данила Годяев, на котором он сфолил, получил травму и не смог продолжить игру.

При таких обстоятельствах Каккоеву в соответствии с дисциплинарным регламентом грозит дискалификация на три матча. А если травма Годяева окажется серьезной, наказание нижегородца могут увеличить.

В регламенте об этом говорится следующее:

«2. Серьезное нарушение правил игры (грубая игра), т.е. использование игроком чрезмерной силы или жестокости против соперника в борьбе за мяч, находящийся в игре, в т.ч. толчок, удар, в случае если такое нарушение повлекло за собой прямое удаление игрока, наказывается дисквалификацией виновного игрока до 3 матчей.

...4. Если нарушение, указанное в части 2... настоящей статьи, повлекло травму соперника и прямое удаление игрока, то такое нарушение наказывается дисквалификацией на 3 матча.

Примечание: если лицо, которому нанесена травма, в соответствии с медицинскими показаниями не имеет возможность принимать участие в тренировках и (или) матчах по истечении 15 дней с даты матча, в котором ему была нанесена травма, то к игроку, совершившему серьезное нарушение правил игры применяется дополнительная санкция в виде дисквалификации на 2 матча либо вместо первоначальной дисквалификации может быть применена дисквалификация на срок до 2 месяцев».

В протоколе матче написано:

«На 28-й минуте в результате игрового единоборства травму получил игрок №90 команды «Локомотив» Годяев Данила. Предварительный диагноз: ушиб, гематома передней поверхности голени в средней трети. Закрытый перелом большеберцовой кости — под вопросом. Заморозка, инъекция обезболивающих, иммобилизационная лангета на область правой голени. Госпитализирован бригадой СМП. Записано со слов главного врача команды «Локомотив» Калюжного И.В.»

Никита Каккоев
ФК Локомотив (Москва)
ФК Пари НН (Нижний Новгород)
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