Календарь стыковых матчей может быть изменен из-за результатов «Балтики»

В службе коммуникаций РФС ответили на вопрос «СЭ» о возможном изменении календаря стыковых матчей за право выхода в РПЛ.

«В случае выхода «Балтики» в суперфинал FONBET Кубка России Бюро Исполкома РФС определит потенциальные даты стыковых матчей для калининградского клуба. Аналогичная ситуация была в прошлом году с екатеринбургским «Уралом», когда команда также потенциально могла попасть в стыковые матчи и суперфинал Кубка», — сказали «СЭ» в службе коммуникаций РФС.

После 27 туров «Балтика» занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 26 очков.

14 мая калининградский клуб сыграет со «Спартаком» в финале Пути регионов FONBET Кубка России.