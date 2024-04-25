Календари «Зенита» и «Краснодара»: расписание матчей до конца чемпионата России
«Краснодар» отстает от «Зенита» на одно очко в РПЛ
Сезон-2023/2024 подходит к концу в чемпионате России и в FONBET Кубке России по футболу. В лиге определились два лидера турнирной таблицы — «Зенит» и «Краснодар». «СЭ» публикует расписание матчей, которые им еще предстоит сыграть. Время начала — московское.
«Зенит» Сергея Семака лидирует в турнирной таблице РПЛ с 50 очками после 25 туров. «Краснодар» с Мурадом Мусаевым находится на второй строчке в чемпионате с 49 баллами.
Расписание матчей «Зенита» до конца сезона в РПЛ и в Кубке
- 28 апреля. 19.15. 26-й тур РПЛ. «Динамо» — «Зенит»
- 02 мая. 19.15. Финал Пути РПЛ Кубка России. ЦСКА — «Зенит»
- 06 мая. 18.00. 27-й тур РПЛ. «Факел» — «Зенит»
- 11 мая. 19.00. Финал Пути РПЛ Кубка России. «Зенит» — ЦСКА
- 15 мая. 20.45. 28-й тур РПЛ. «Зенит» — ЦСКА
- 19 мая. 19.00. 29-й тур РПЛ. «Ахмат» — «Зенит»
- 25 мая. 16.30. 30-й тур РПЛ. «Зенит» — «Ростов»
Расписание матчей «Краснодара» до конца сезона в РПЛ
- 29 апреля. 13.00. 26-й тур РПЛ. «Крылья Советов» — «Краснодар»
- 4 мая. 19.30. 27-й тур РПЛ. «Краснодар» — «Ахмат»
- 11 мая. 16.30. 28-й тур РПЛ. «Спартак» — «Краснодар»
- 18 мая. 19.00. 29-й тур РПЛ. «Сочи» — «Краснодар»
- 25 мая. 16.30. 30-й тур РПЛ. «Краснодар» — «Динамо»