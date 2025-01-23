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Календарный план РФС: Суперкубок-2025 состоится 12 июля, старт РПЛ — 18 июля

РФС планирует провести Суперкубок России 12 июля
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РФС утвердил календарный план спортивных соревнований на 2025 год, утверждает «РБ Спорт». В соответствии с планом указаны даты проведения соревнований до конца года.

В частности, указаны дата матча за Суперкубок — 12 июля, а также даты начала чемпионата страны и турнира первой лиги. Сезон-2025/26 в РПЛ начнется 18 июля, а окончание первого периода турнира намечено на 14 декабря. Старт ФНЛ — 11 июля, окончание осенней части первой лиги — 30 ноября.

Календарный план — рамочный документ, реальные сроки турниров могут быть несколько иными. В частности, РПЛ пока не представляла свои документы — проект структуры календаря следующего чемпионата России.

Источник: РБ Спорт
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