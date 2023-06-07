Калешин: «Понравилось, как себя в этом сезоне проявил Волков. Назову его среди лучших защитников, авансом»

Бывший защитник «Краснодара» Виталий Калешин ответил на вопрос, кто из игроков обороны произвел на него наибольшее впечатление в минувшем сезоне.

«Мне понравилось, как себя в этом сезоне проявил Волков. Свой парень, с хорошими данными. Надо, конечно, много над чем поработать. Но по крайней мере есть из чего лепить. Назову его среди лучших защитников, авансом. Я всегда буду топить за наших. Не могу сказать, что Рамирес чем-то выделялся на фоне Волкова. Конечно, сложно сравнивать молодого пацана, который проводит первый сезон в основе, с состоявшимися футболистами из «Зенита», «Спартака» или ЦСКА. Это другой уровень мастерства, они и стоят других денег. Но Сергей свой воспитанник, из академии. А кто из зенитовских воспитанников такого же возраста играет в основе?» — цитирует Калешина Metaratings.ru.

В прошедшем сезоне 20-летний Сергей Волков сыграл в 39 матчах за основной состав «Краснодара», отметился 1 голом и 6 результативными передачами.

Краснодарская команда по итогам сезона заняла 6-е место в чемпионате России.