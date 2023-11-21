Калешин: «Акрон» победил «Спартак», «Локомотив» и «Динамо» — значит в нашем футболе что-то не так»

Главный тренер «Акрона» Евгений Калешин считает, что успешное выступление клуба в FONBET Кубке России в сезоне-2022/23 говорит о низком уровне команд РПЛ.

«Я вам приведу такой пример. Мы же не выступаем в РПЛ, но прошли [в FONBET Кубке России] четыре клуба. Как это возможно при хорошем уровне команд? Мы прошли «Спартак», «Динамо», «Локомотив» и «Торпедо».

В [лиге] с хорошим уровнем должно быть так. «Спартак» и «Локомотив» приезжают к нам, грузят «трешку» и уезжают. «Динамо» пять нам забивает на «ВТБ Арене». Вот так должно быть, если это нормальный чемпионат. А если средняя команда из второго дивизиона проходит четыре московских клуба, значит что-то в нашем футболе не то. В тренировочном процессе, в селекции — везде что-то не то», — сказал Калешин в программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

45-летний Калешин возглавляет тольяттинский клуб с 2022 года. Также он тренировал «Кубань», «Урожай», «Балтику» и «Тверь». С «Акроном» Калешин стал финалистом Пути регионов FONBET Кубка России-2022/23.

За время карьеры футболиста он играл за «Салют», «Черноморец», «Краснодар», «Аланию», «Крылья Советов», «Томь», «Шинник» и другие клубы. С «Томью» Калешин занял второе место в первом дивизионе и вышел в РПЛ.