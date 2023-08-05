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Сегодня, 19:11

Виталий Калешин: «Так шикарно «Краснодар» еще не стартовал, стиль кардинально поменялся»

Мария Гусева
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Бывший защитник «Краснодара» Виталий Калешин оценил выступление «быков» на старте сезона-2023/24.

«Так шикарно «Краснодар» еще не стартовал, команду можно только поздравить. Я смотрел не все игры, но явно видно, что тренер привнес свое видение. Если нужно, «Краснодар» начинает играть по счету. Много говорили о том, что «Краснодар» не меняет игру и из-за этого теряет очки. Стиль кардинально поменялся и стал совсем другой. Более быстрые атаки, стараются разгонять, пользоваться контрастом. Когда я играл и до этого, было больше позиционных атак, больше владели мячом за счет передвижения и катания на третьего. Здесь все чуть-чуть по-другому: находят Сперцяна или Кордобу, он здорово принимает мяч, сбрасывает и Олусегун или еще кто-то из быстрых ребят разгоняет атаку. Видно, что поменялась игра, но результат есть».

«Краснодар» выиграл все три матча на старте сезона-2023/24 РПЛ. «Быки» одержали победу над «Динамо» (3:1), «Сочи» (2:0) и «Пари НН» (1:0).

«Краснодар» с 9 очками лидирует в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре «быки» в гостях сыграют с «Оренбургом»

Источник: Metaratings.ru
Виталий Калешин
Футбол
РПЛ
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