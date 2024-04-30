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Сегодня, 03:40

Калешин — о расширении РПЛ: «Это неправильно»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший защитник «Краснодара» Виталий Калешин поделился мнением о возможном расширении чемпионата России.

— Это неправильно, — приводит слова Калешина Metaratings.ru. — Если команды соответствуют уровню и бюджету РПЛ, то вопросов нет, пусть хоть 22 будет. Но заводить искусственно, чтобы эти команды вылетели через год, я не вижу смысла. Всегда нужно быть готовым к тому, куда ты идешь. Скорее всего, выйдут «Химки» и махачкалинское «Динамо» в РПЛ. «Химки» структурно готовы, про «Динамо» не знаю.

— Гаджи Гаджиев говорил, что с оснащением стадиона под Fan ID все непросто, это большие деньги.

— Я понимаю, что бюджет клуба не резиновый, но есть правила. Тогда получается, что команда не будет играть в РПЛ, как «Алания», которая два года не выходила из-за стадиона. Все клубы, которые попадают в РПЛ, должны соответствовать критериям. И по структуре, и по финансам. А искусственно расширять лигу, потому что какая-то команда вылетает... Просто будет больше проходных игр и команд, которые не готовы. Мне кажется, будет хуже.

Ранее президент РПЛ Александр Алаев заявил, что в настоящее время не видит возможностей для расширения лиги. Российская премьер-лига была образована в 2002 году. С тех пор в состав участников турнира всегда входили 16 команд.

На данный момент в зоне прямого вылета из РПЛ сезона-2023/24 находятся «Урал» (25 очков) и «Сочи» (20), располагающиеся на 15-м и 16-м местах, а в зоне стыковых матчей — «Балтика» (26) и «Оренбург» (26), идущие 13-ми и 14-ми. До конца чемпионата командам осталось провести 4 тура.

Источник: https://metaratings.ru/news/vitalii-kaleshin-nazval-nepravilnym-vozmozhnoe-rasshirenie-rpl-358345/
Виталий Калешин
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