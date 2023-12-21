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Сегодня, 11:22

Калешин поделился воспоминаниями от игры против Месси

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший футболист казанского «Рубина» Виталий Калешин, поигравший против легендарной «Барселоны» с Лионелем Месси в составе и обыгрывавший именитого соперника в групповом турнире Лиги чемпионов, поделился мнением об аргентинце.

«Я лично опекал Месси? Не совсем. Бекиич доверил мне плотно играть по Алвесу — Дани поднимался практически к нашим защитникам. Поэтому встречали его низко. Мне кажется, из-за этого я пробежал больше всех в том матче. Бытует, кстати, мнение, что его «Рубин» провел в пять защитников — это не так. Просто приходилось опускаться ниже из-за перемещений Алвеса. Какого играть против Месси? Что бы ты ни предпринял — Лео уже знает выход из ситуации. Кажется, ни разу не потерял мяч», — приводит слова Калешина Sport24.

«Рубин» обыграл «Барселону» со счетом 2:1. По «Рубин» занял третью строчку в группе F, набрав 6 очков.

Источник: https://sport24.ru/football/news-606121-eks-futbolist-rubina-podelilsya-vospominaniyami-ot-igry-protiv-messi
Виталий Калешин
Лионель Месси
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Рубин (Казань)
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