Калешин: «С такой игрой у «Спартака» нет шансов даже за медали бороться»

Бывший защитник «Краснодара» Виталий Калешин прокомментировал победу команды в матче 7-го тура РПЛ над «Спартаком» (2:0).

«Краснодару» удался хороший матч, заслуженная победа. «Спартак» вообще никак не сыграл, если так можно сказать. Но «Краснодар» явно был сильнее во всех компонентах», — приводит Metaratings.ru слова Калешина.

Также он раскритиковал игру московского клуба.

«Во-первых, я не понимаю расстановку «Спартака». Не понимаю, как Зобнин играл на этой позиции. В защите просто тихий ужас, который будет сниться Джикии. Так играть нельзя, не было даже понимания, как они хотят играть? Как они хотят забить? Только попасть в голову Соболеву. Без Соболева на поле я вообще не знаю, как бы они доходили до ворот. Очень, очень плохая игра в исполнении «Спартака». Но надо отдать должное «Краснодару». С такой игрой у «Спартака» нет шансов даже за медали бороться, если они что-то не исправят», — добавил экс-защитник «быков».

«Краснодар» набрал 17 очков и лидирует в турнирной таблице РПЛ. Красно-белые занимают 8-е место (10 очков). В 8-м туре чемпионата России «быки» сыграют на выезде с «Ахматом», а «Спартак» встретится с «Сочи».