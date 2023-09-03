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Калешин: «С такой игрой у «Спартака» нет шансов даже за медали бороться»

Алина Савинова
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Бывший защитник «Краснодара» Виталий Калешин прокомментировал победу команды в матче 7-го тура РПЛ над «Спартаком» (2:0).

«Краснодару» удался хороший матч, заслуженная победа. «Спартак» вообще никак не сыграл, если так можно сказать. Но «Краснодар» явно был сильнее во всех компонентах», — приводит Metaratings.ru слова Калешина.

Также он раскритиковал игру московского клуба.

«Во-первых, я не понимаю расстановку «Спартака». Не понимаю, как Зобнин играл на этой позиции. В защите просто тихий ужас, который будет сниться Джикии. Так играть нельзя, не было даже понимания, как они хотят играть? Как они хотят забить? Только попасть в голову Соболеву. Без Соболева на поле я вообще не знаю, как бы они доходили до ворот. Очень, очень плохая игра в исполнении «Спартака». Но надо отдать должное «Краснодару». С такой игрой у «Спартака» нет шансов даже за медали бороться, если они что-то не исправят», — добавил экс-защитник «быков».

«Краснодар» набрал 17 очков и лидирует в турнирной таблице РПЛ. Красно-белые занимают 8-е место (10 очков). В 8-м туре чемпионата России «быки» сыграют на выезде с «Ахматом», а «Спартак» встретится с «Сочи».

Источник: https://metaratings.ru/news/kaleshin-spartak-byl-voobshe-ni-o-chyom-protiv-krasnodara-s-takoi-igroi-u-nikh-net-shansov-dazhe-na-medali-280386/
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 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
3
 Зенит 6 4 1 1 14-5 13
4
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
5
 Динамо 6 3 2 1 13-11 11
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 ЦСКА 6 3 1 2 13-9 10
7
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
8
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
9
 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
10
 Локомотив 6 2 3 1 10-9 9
11
 Ростов 6 2 1 3 7-12 7
12
 Сочи 7 2 0 5 8-11 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
15
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
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 Балтика 6 1 0 5 4-10 3
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30 тур
2.09 13:00
Урал – Ахмат
 0 : 1
2.09 15:15
Пари НН – Рубин
 2 : 1
2.09 17:30
Кр. Советов – Факел
 3 : 0
2.09 20:00
Краснодар – Спартак
 2 : 0
3.09 13:00
Оренбург – Сочи
 3 : 0
3.09 15:15
Локомотив – Балтика
 - : -
3.09 17:30
ЦСКА – Зенит
 - : -
3.09 20:00
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