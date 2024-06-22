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Сегодня, 05:59

Калешин: «Нобоа — очень сильный футболист, но ленивый — просто ужас»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший игрок «Рубина» Виталий Калешин поделился мнением о бывшем одноклубнике Кристиане Нобоа.

«Нобоа — очень сильный футболист. Ленивый, конечно, просто ужас, но у него настолько много мастерства, что при всей его лени это позволяет делать разницу. Он очень сильный футболист. Бердыев гонял его за лень, за то, что лишний раз не побежит куда-то. А так у него на самом деле здоровья вагон, просто менталитет такой — не особо любит бегать», — приводит слова Калешина Metaratings.ru.

Нобоа выступал в России за «Рубин», «Динамо», «Ростов», «Зенит» и «Сочи». 39-летний эквадорец в общей сложности провел в РПЛ 366 матчей, в которых забил 78 голов и сделал 52 результативные передачи.

Источник: https://metaratings.ru/news/vitalii-kaleshin-noboa-ochen-silnyi-futbolist-no-lenivyi-prosto-uzhas-375162/
Виталий Калешин
Кристиан Нобоа
ФК Рубин (Казань)
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