Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 21:38

Калешин: «Если в этом сезоне Сперцян выступит так же, как в прошлом, то можно будет говорить об уходе»

Мария Гусева
Telegram Дзен

Бывший защитник «Краснодара» Виталий Калешин высказался о возможном переходе полузащитника «быков» Эдуарда Сперцяна в европейский клуб.

«Я бы на его месте в этом году не стал переходить. Этот сезон будет определяющим, — цитирует Metaratings.ru Калешина. — Он станет третьим полноценным с момента, когда пришел Сторожук и в команду зашли молодые ребята. Ему стоит приложить максимум усилий, потому что новичкам и молодым ребятам в первый год всегда проще играть. Давления нет, и команды уделяют не так много внимания. А вот два-три сезона — это показатель, когда команды уже знают игрока, его сильные и слабые стороны, и уделяют больше внимания его опеке. Этот сезон будет определяющим для него. Если он выступит так же, как в прошлом, то уже можно будет разговаривать об уходе».

Сперцян — воспитанник «Краснодара», на его счету 23 гола и 20 результативных передач в 79 матчах за команду во всех турнирах.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 23-летнего армянина в 12 миллионов евро, его контракт с «Краснодаром» действует до конца июня 2026 года.

Источник: Metaratings.ru
Виталий Калешин
Эдуард Сперцян
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Дана Уайт — энергетический монстр. Не выгорел за 20 лет адской работы, называет молодежь слабаками и трусами
Тикнизяна жестко критиковали, но теперь он разрывает РПЛ! Пора в Европу?
СМИ сообщили об изменении тактики ВСУ после провала контрнаступления
Разгромивший колонну ВСУ экипаж танка представлен к званию героев
На Кубани мужчина сделал предложение девушке и утонул
Как российская вакцина от Эболы поможет Африке в борьюе с новыми вспышками: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Осинькин — о победе над «Ростовом»: «Надо учитывать, что у соперника проблемы с составом»

Джикия о календаре «Спартака»: «Плотный, но футболисты любят играть»