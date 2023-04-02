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Калешин: «Было много иностранцев — жаловались. Сейчас много россиян — говорим, что упал уровень чемпионата»

Алина Савинова
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Бывший защитник «Краснодара» Виталий Калешин поделился мнением об уровне чемпионата России.

«Естественно, чемпионат в нынешнем его виде способствует развитию молодых игроков. Освободилось много мест, больше возможностей у россиян, которые раньше получали меньше игроков времени из-за легионеров. Безусловно, отсутствие опытных легионеров повлияет на уровне молодых спортсменов. Если игрока загнали в определенные рамки, он будет деградировать. Но у нас нет выбора. Качество чемпионата упало, потому что иностранцы уехали. Когда было много иностранцев, жаловались, что нет места для россиян. А сейчас играет много россиян, и мы говорим, что упал уровень чемпионата. Мы хотим все и сразу. Так не бывает. А золотую середину тяжело найти. Только какими-то ограничениями и лимитами», — цитирует Калешина Metaratings.ru.

На данный момент «Зенит» лидирует в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 51 очко. «Ростов» идет вторым (41 очко). «Спартак» расположился на третьей позиции (41 очко).

Источник: https://metaratings.ru/news/kaleshin-bylo-mnogo-inostrancev-zhalovalis-chto-net-mesta-dlya-rossiyan-240260/
Виталий Калешин
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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