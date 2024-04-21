Калинин: «Краснодар» уже не тот — все выносы на Кордобу, они играют просто»

Защитник «Факела» Игорь Калинин поделился мнением об игре «Краснодара» в текущем сезоне.

19 апреля «быки» обыграли воронежскую команду в рамках 25-го тура РПЛ (2:0).

«Краснодар» стал играть намного проще, чем раньше, мне так кажется. Сейчас у них стало меньше комбинационной игры. Все выносы на Кордобу — они более упрощают игру. Сейчас это не тот «Краснодар», который был раньше», — цитирует Калинина «РБ Спорт».

На данный момент «Краснодар» с 46 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. «Факел» с 26 баллами идет на 11-й строчке.