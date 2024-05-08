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Сегодня, 13:39

Калинин оценил ситуацию «Факела» в чемпионате России

Виктория Кравченко
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Защитник «Факела» Игорь Калинин оценил игру команды против «Зенита» в 27-м туре РПЛ. 6 мая воронежский клуб сыграл вничью с питерским клубом (1:1).

«Возили ли мы «Зенит» во втором тайме? Такого не было, нужно все-таки спуститься на землю. Да, мы давили так прилично, шли вперед, но мы по-другому не можем. Ситуация непростая, болельщики гонят нас всегда вперед. Мы всегда нацелены на то, чтобы брать очки в каждой игре», — цитирует Калинина «РБ Спорт».

В данный момент «Зенит» с 51 очком расположился на первой строчке в турнирной таблице чемпионата России. «Факел» набрал 28 баллов и идет на 13-м месте.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/igor-kalinin-ne-skazhu-chto-my-vozili-zenit-no-davlenie-s-nashej-storony-by-lo-prilichny-m/
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