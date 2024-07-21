Защитник «Факела» Калинин: «Не горю желанием возвращаться в «Ростов»

Защитник «Факела» Игорь Калинин заявил, что не хочет возвращаться в «Ростов», которому принадлежит его контракт.

Калинин выступает за «Факел» на правах аренды с сентября 2022 года, летом 2024 года воронежцы продлили соглашение еще на один сезон.

«Валерий Георгиевич (Карпин — Прим. «СЭ») знает меня прекрасно, мне не нужно обращать на себя его внимание. Это футбол, просто так складывается. Ни «Ростов» не горит желанием меня возвращать, ни я не горю желанием туда возвращаться. Почему? Это останется между нами. У нас все хорошо — они довольны, что я в «Факеле», я доволен, что я в «Факеле», «Факел» доволен, что я здесь. Все», — цитирует Калинина «РБ Спорт».

Контракт 28-летнего Калинина с ростовчанами рассчитан до лета 2026 года. 20 июля «Факел» проиграл «Динамо» со счетом 1:3 в рамках 1-го тура сезона РПЛ-2024/25.