Защитник «Факела» Калинин: «Не думаю о том, что будет завтра. Хочу просто порадоваться, что мы остались в РПЛ»

Защитник «Факела» Игорь Калинин высказался о своем будущем в воронежской команде.

«У меня аренда в «Факеле» и еще три года контракта в «Ростове». Замечательные отношение с руководством «Ростова», с Валерием Георгиевичем. Как будет, так будет. Это футбол — никто не знает, что будет завтра. До конца сезона не думал о будущем. Первоочередная задача была помочь «Факелу» удержаться в РПЛ. Когда приехал в Воронеж, поставил перед собой цель помочь команде остаться в премьер-лиге. Потому что не раз это говорил и снова повторюсь: этот город, эти болельщики, эти люди заслуживают быть в РПЛ. Они в первую очередь. Потому что мы играем для них. И у меня была только эта мысль. Я не думаю о том, что будет завтра. Хочу просто порадоваться, что мы остались», — приводят «Известия» слова Калинина.

Калин выступает за «Факел» на правах аренды из «Ростова» с 2022 года. В минувшем сезоне 27-летний защитник провел 15 матчей в составе воронежской команды в РПЛ и отметился одной результативной передачей.

«Факел» занял 14-е место в турнирной таблице чемпионата России по итогам сезона-2022/23, однако по результатам стыковых матчей с «Енисеем» (3:0) сохранил прописку в РПЛ.