Калмыков: «После выхода «Торпедо» в РПЛ в клубе начался хаос»

Форвард «Родины» Амур Калмыков поделился мнением о вылете «Торпедо», за которое выступал с 2020 по 2022 год.

— Нет, я общался с ребятами по ходу сезона, — приводит слова Калмыкова Metaratings.ru. — А тех, кого подбодрить можно, в команде осталось три человека, из того коллектива, который решал задачи. Не скажу, что у меня какая-то обида на «Торпедо», но те ребята и люди, которые выходили в РПЛ, были объединены одной идеей. Но после выхода в премьер-лигу в клубе начался хаос — и «Торпедо» получило то, что заслужило, исходя из того, что происходило.

— Почему в клубе начался хаос? Игроки же в этом не виноваты.

— Ребята здесь ни при чем. Просто за год состав менялся три раза, так же тренерский штаб и руководство. О каком порядке здесь может идти речь? Один человек пришел в клуб, пару игр у него получились, но потом его убирают и новых людей пробуют. Не знаю, с чего все это началось. Но эту суматоху они сами устроили — и такой итог.

— То есть во всем виновато руководство?

— Можно сказать, что руководство, но какое? Оно раза три менялось. В первые четыре-пять туров мы набрали одно-два очка. Потом убрали президента клуба, спортивного директора, тренера, помощников, футболистов. Пришли другие, но дальше что? Что-то поменялось? Ничего не поменялось. Пришли новые игроки, они результата не дали. А потом и их убрали.

— В следующем сезоне «Торпедо» будет в первой лиге. Как бывший игрок этой команды, надеешься, что они вернутся в РПЛ и у них все будет хорошо?

— Я надеюсь, что если «Родина» сейчас не пройдет «Пари НН», то в следующем году выйдет в РПЛ. А у «Торпедо» своя жизнь и свой путь, я желаю им удачи.

По итогам минувшего сезона «Торпедо» заняло последнее место в РПЛ, набрав 13 очков из 30, и вылетело в первую лигу.