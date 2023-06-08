Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 13:54

Калмыков уверен, что «Родина» выйдет и закрепится в РПЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Нападающий «Родины» Амур Калмыков после первого стыкового матча за выход в РПЛ против «Пари НН» порассуждал о перспективах команды.

«Если бы кто-то вел за собой команду, наверное, мы бы такого результата не добились. Мы все заряжены. Поднялись с 12-го места на пятое. Я думаю, никто в это не верил. У нас все получилось, у нас в команде все лидеры. Самое главное в этой ситуации — объединиться, не искать виновных, а просто выйти и получать удовольствие. А там посмотрим, что выйдет из этого. Очень надеюсь, что все хорошо сложится у команды. Я не знаю, где я буду через два-три года, но надеюсь, что у «Родины» все получится. Дай бог, мы сейчас выйдем в РПЛ. Когда я пришел в клуб, задача была — выйти в премьер-лигу и расти. Я вижу, что «Родина» не только в РПЛ выйдет, но закрепится там и со временем будет добиваться успехов», — приводит слова Калмыкова Metaratings.ru.

Первый стыковой матч между «Пари НН» и «Родиной» состоялся 7 июня и завершился победой нижегородского клуба со счетом 3:0. Ответная игра состоится в Нижнем Новгороде 10 июня.

Источник: https://metaratings.ru/news/kalmykov-rodina-ne-tolko-v-rpl-vyidet-no-zakrepitsya-tam-i-so-vremenem-budet-dobivatsya-uspekhov-257219/
Футбол
Первая лига
РПЛ
ФК Нижний Новгород
ФК Родина
8
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Выбор Месси: переезд в США, обида на «Барселону», разочарование в Париже
Месси выбрал Майами. Сказочного возвращения в «Барселону» не случилось
В Луганске прозвучали взрывы
Эксперты оценили переплаты невысыпающимся россиянам
Россиянам запретят выкидывать вещи в общий бак
Как Россия стала ключевым игроком мирового сельхозрынка: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Джикия прибыл на заседание КДК РФС

Источник: Игнатов может быть дисквалифицирован на срок до 6 месяцев