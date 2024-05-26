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Судейство

Сегодня, 09:15

Калошин считает, что арбитр Карасев должен был показать желтую карточку Кордобе в матче «Краснодар» — «Динамо»

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Бывший руководитель ВАР в России Леонид Калошин в разговоре с «СЭ» оценил работу арбитра Сергея Карасева в матче 30-го тура РПЛ «Краснодар» — «Динамо» (1:0).

«Карасев отсудил хорошо, так как с его стороны серьезных ключевых ошибок не было. За первый безрассудный фол Черникова Карасев показал желтую карточку и поступил правильно. Все вещи по поводу увеличения планки допустимых единоборств — миф. Игрок, которому ошибочно не показали желтую карточку за безрассудный фол, — это Кордоба», — сказал Калошин «СЭ».

«Быки» финишировали на втором месте в турнирной таблице РПЛ, бело-голубые стали третьими. Чемпионом стал «Зенит».

Константин Передерий

Джон Кордоба
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Краснодар
Леонид Калошин
Сергей Карасев (судья)
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