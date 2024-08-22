Калошин — о предвзятости судей: «Категорически не хочу в это верить»

Основатель проекта ВАР в России и судейский эксперт Леонид Калошин в комментарии «СЭ» объяснил, почему появляются конфликты между клубами и судейской структурой.

— В дополнение к двойным стандартам... Действительно ли у наших судей есть предвзятость по отношению к некоторым командам?

— Категорически не хочу в это верить. Но двойные трактовки... Чем они опасны? Один человек назначает пенальти, и его за это оправдывают. Потом в другом матче и в идентичном случае другой рефери не назначил пенальти, и его опять оправдали. Что формируется в умах арбитров? Они подумают: «Классная история: назначай или не назначай пенальти — поддержат, все в ажуре».

Это плохо влияет на всю атмосферу внутри футбольного сообщества. Конечно, у клубов появляются мысли, что судьи делают, что хотят, их все равно за это оправдывают, поэтому звучат обвинения в предвзятости. И тогда руководителям команд невозможно что-то возразить по поводу их суждений.

Вот свежий пример несоответствия качества судейской работы и меры ответственности, а также перекладывания большинства ошибок с судьи исключительно на видеоассистентов. Бобровский судил «Динамо» Махачкала — «Пари НН». Все пять ключевых решений против одной команды, его видеопомощники Шафеев и Амелин — не во всех решениях против одной команды. Но по итоговым ключевым решениям, повлиявшим на исход, они допускают одинаковое количество ошибок в отношении одной и той же команды.

По серьезным решениям тоже одинаковое количество ошибок у судьи и его видеопомощников. Степень наказания разная, а у рефери — самая мягкая из теоретически возможных. Судья пропустил всего лишь один тур чемпионата. Ровно через две недели после скандальной работы предоставили назначение резервным на центральный матч тура (ЦСКА — «Локомотив»), а уже через два тура опять выходит на поле со свистком и сразу в высшем дивизионе национального футбола.

Всем понятно, что это неадекватно. И такие далеко не единичные случаи неизбежно создают мощнейшую эскалацию конфликтных отношений между двумя сторонами: клубами и судейской структурой, — сказал Калошин «СЭ».