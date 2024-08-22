Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Судейство

Сегодня, 16:29

Калошин — о предвзятости судей: «Категорически не хочу в это верить»

Зарина Халимхонова
Telegram Дзен

Основатель проекта ВАР в России и судейский эксперт Леонид Калошин в комментарии «СЭ» объяснил, почему появляются конфликты между клубами и судейской структурой.

— В дополнение к двойным стандартам... Действительно ли у наших судей есть предвзятость по отношению к некоторым командам?

— Категорически не хочу в это верить. Но двойные трактовки... Чем они опасны? Один человек назначает пенальти, и его за это оправдывают. Потом в другом матче и в идентичном случае другой рефери не назначил пенальти, и его опять оправдали. Что формируется в умах арбитров? Они подумают: «Классная история: назначай или не назначай пенальти — поддержат, все в ажуре».

Это плохо влияет на всю атмосферу внутри футбольного сообщества. Конечно, у клубов появляются мысли, что судьи делают, что хотят, их все равно за это оправдывают, поэтому звучат обвинения в предвзятости. И тогда руководителям команд невозможно что-то возразить по поводу их суждений.

Вот свежий пример несоответствия качества судейской работы и меры ответственности, а также перекладывания большинства ошибок с судьи исключительно на видеоассистентов. Бобровский судил «Динамо» Махачкала — «Пари НН». Все пять ключевых решений против одной команды, его видеопомощники Шафеев и Амелин — не во всех решениях против одной команды. Но по итоговым ключевым решениям, повлиявшим на исход, они допускают одинаковое количество ошибок в отношении одной и той же команды.

По серьезным решениям тоже одинаковое количество ошибок у судьи и его видеопомощников. Степень наказания разная, а у рефери — самая мягкая из теоретически возможных. Судья пропустил всего лишь один тур чемпионата. Ровно через две недели после скандальной работы предоставили назначение резервным на центральный матч тура (ЦСКА — «Локомотив»), а уже через два тура опять выходит на поле со свистком и сразу в высшем дивизионе национального футбола.

Всем понятно, что это неадекватно. И такие далеко не единичные случаи неизбежно создают мощнейшую эскалацию конфликтных отношений между двумя сторонами: клубами и судейской структурой, — сказал Калошин «СЭ».

Футбол
РПЛ
Леонид Калошин
4
Обсудить
Читайте также
Бобровский получил награду «Лучший хоккеист России»
Французская синхронистка призналась, что отсутствие россиян на Олимпиаде выглядело странно
Движение по Крымскому мосту временно перекрывали
Глушенков точно не сыграет, состояние Вендела скрывают, у Семака пять травмированных, но букмекеры все равно за него
Карта спецоперации на Украине 22 августа
Пенсионерка в Москве лишилась более 30,4 млн рублей после звонка мошенников
Популярное видео
РПЛ: видео голов 5-го тура 19 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 18 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 17 августа
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 4-го тура 11 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 10 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 9 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Хлестов — об отстранении Соболева: «Романцев отчислил бы сразу»

«Спартак» заинтересован в подписании защитника из чемпионата ЮАР