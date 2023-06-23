Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 10:20

Каманцев анонсировал появление офсайдных линий в новом сезоне РПЛ

Артем Бухаев
Корреспондент
Telegram Дзен

Глава департамента судейства Павел Каманцев в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о ситуации с офсайдными линиями в Российской премьер-лиге.

«ВАР? Все по-прежнему, — сказал Каманцев «СЭ». — Будем обеспечивать большое количество матчей ВАР. Надеемся, что с офсайднами линиями с начала следующего сезона у нас все будет хорошо. Хочется сразу же сделать ремарку, что технология новая. Мы сделаем все, чтобы она работала безотказно с первого тура, но любой новый сразу не работает идеально. Линии Hawk-Eye тоже дорабатывались после своего запуска».

Каманцев также отметил, что технология офсайдных линий будет дорабатываться.

«Также будем дорабатывать с нашими китайскими партнерами. Это хорошая технология, которая прошла сертификацию ФИФА, но первое время возможны нюансы. Офсайдные линии с первого тура? Да. Мы планируем, что они будут», — добавил Каманцев.

Сезон-2022/23 чемпионата России прошел без демонстрации офсайдных линий. Ранее технологию предоставляла британская компания Hawk-Eye Innovations, но соглашение с ней завершилось летом прошлого года.

РПЛ
Павел Каманцев
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Без России и с громкими скандалами. Поляки открыли ненужную европейскую Олимпиаду
Призерку чемпионата мира лишают гражданства Литвы. За участие в российских шоу
В Воскресенске двух человек госпитализировали после падения лифта
Захарова ответила послу Израиля на Украине на слова о Бандере
Шойгу доложил Путину о создании резервной армии и армейского корпуса
Как меняются границы стран: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Глушаков — о Рианчо: «Тявкает откуда-то, кукарекает. Щелкнул бы ему разок, и до свидания»

Масалтин считает, что в РПЛ на данный момент важно лишь первое место