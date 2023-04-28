Каманцев: «Если РФС примет решение о моей ротации — восприму это с уважением»

Глава департамента судейства РФС Павел Каманцев в интервью «СЭ» ответил на вопрос о возможной отставке.

«Не хочется попасть в ситуацию Валерия Георгиевича (Карпина), — сказал Каманцев «СЭ». — Поэтому постараюсь ответить поподробнее. За место с точки зрения зарплаты, медийности и прочего я не держусь. Мне оказано доверие, и я стараюсь довести до конца те реформы, которые начались в 2019 году. Есть обязательства перед судьями. Я так делать не намерен (уходить в отставку. — Прим. «СЭ»). Если руководство РФС примет решение, что необходима ротация, я это восприму с уважением. Но говорить, что меня все достали, надоели все звонки, я ухожу, — не мой метод. Если, когда я уйду, следующий человек сделает что-то лучше, я буду только доволен».

Каманцев также отреагировал на заявление Митрофанова о доверии.

«Вопрос доверия — это одно. А другое — вопрос качества. Наверное, оснований для подозрений в мой адрес нет. С точки зрения менеджмента судейства каждый год мы делаем шаги вперед. Когда я пришел, у судей, например, не было уверенности, что в случае травм им будет оказана хоть какая-то помощь. Сейчас же мы полностью покрываем их расходы на операции и восстановление. В частности, в феврале оплатили операцию Яну Бобровскому, у которого была травма спины. Я вижу, что еще можно менять, улучшать. У нас много проектов, которые планируем развивать», — добавил Каманцев.