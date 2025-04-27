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Сегодня, 13:00

Каманцев прокомментировал работу Карасева на матче «Ростов» — «Локомотив»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Председатель судейского комитета и экспертно-судейской комиссии (ЭСК) при президенте РФС Павел Каманцев в комментарии для «СЭ» поделился мнением о работе арбитра Сергея Карасева на матче 26-го тура РПЛ между «Ростовом» и «Локомотивом» (1:1).

«Мы еще не разбирали матч, поэтому не буду комментировать. Из того, что я видел, было вмешательство ВАР. Очень сложный момент. Не склонен говорить, что Сергей мог очевидно принять решение в поле. А были ли еще какие-то еще моменты... Был момент под желтую или красную, я еще во всех деталях не видел», — сказал Каманцев «СЭ».

«Локомотив» набрал 45 очков и сохраняет шестое место в турнирной таблице РПЛ. «Ростов» с 37 баллами располагается на строчку ниже.

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РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Ростов
Павел Каманцев
Сергей Карасев (судья)
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