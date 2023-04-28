Каманцев: «Научился получать удовольствие от хорошего судейства»

Глава департамента судейства РФС Павел Каманцев в интервью «СЭ» ответил на вопрос об усталости.

«Усталость? Нет. Я пришел из сферы, где у тебя всегда есть право на ответ, в случае если про тебя говорят что-то плохое. Теперь же я представляю судей, у которых совсем другая этика, поэтому слушаю все это, но не всегда есть возможность дать ответ, который бы мне хотелось. С другой стороны, я уже научился получать удовольствие от хорошего судейства. Да, понимаю, в туре есть проблемы, есть звонки, обсуждения. Но если игровой день закончился хорошо, шикарным судейством — остаются позитивные мысли», — сказал Каманцев «СЭ».