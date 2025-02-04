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Сегодня, 11:51

Каманцев не исключил скорого появления иностранных арбитров в российском футболе

Даниил Аршавский
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Глава судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев сообщил, что организация близка к допуску иностранных арбитров для работы на футбольных матчах в России.

«Насколько я знаю, вопрос участия иностранных судей в российских матчах находится на завершающей стадии. Мы уже официально легализуем положения, и, возможно, в каких-то ближайших матчах начнется международное сотрудничество», — цитирует Каманцева ТАСС.

В РФС ожидают, что позже российские молодые арбитры также получат возможность работать на международных юношеских соревнованиях.

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Футбол
РПЛ
РФС
Павел Каманцев
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