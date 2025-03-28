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28 марта, 15:52

Каманцев — о голе Мартинса: «Нет никаких оснований не доверять решению ассистента»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Председатель судейского комитета и экспертно-судейской комиссии (ЭСК) при президенте РФС в разговоре с «СЭ» прокомментировал решение ЭСК признать правильным второй гол «Спартака» в 21-м туре РПЛ с «Зенитом» (2:1).

«Я знал решение ассистента и надеялся, что он хорошо видел эпизод и построенные линии. Когда мы погрузились в эту ситуацию глубже, посмотрели, какие есть ракурсы, к сожалению, они оказались не самыми информативными с точки зрения визуализации решения. Но никаких оснований не доверять решению ассистента у нас нет. Мы слышим высказывания о том, что линии китайские. Но наша позиция простая — они сертифицированы ФИФА. Это та линейка, которой мы можем пользоваться. Никакой другой не можем. Как ни относись к тому, что подготовил «Зенит», это можно оценивать как угодно, но только не юридически. Понимаю, что болельщиков из Санкт-Петербурга категорически не устраивает такая визуализация, но мы ничего не можем с этим сделать. Мы пользуемся теми повторами, которые у нас есть», — сказал Каманцев «СЭ».

Также председатель судейского комитета и экспертно-судейской комиссии при президенте РФС ответил на вопрос о словах председателя правления «Зенита» Александра Медведева, предположившего, что члены ЭСК «живут в зазеркалье геометрии Лобачевского».

«Александр Иванович очень яркий человек. Не буду его оценивать. Это большой человек, представитель большого клуба. Пусть баттл оценивают болельщики «Спартака» и «Зенита», — добавил Каманцев.

25 марта ЭСК РФС подтвердила, что гол Кристофера Мартинса на 90-й минуте матча был засчитан верно.

В турнирной таблице РПЛ «Зенит» занимает третье место, набрав 43 очка. Столько же баллов у «Спартака», который опережает сине-бело-голубых по личным встречам. «Краснодар» с 46 баллами идет на первой строчке.

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Футбол
РПЛ
РФС
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Кристофер Мартинс Перейра
Павел Каманцев
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