Каманцев: «Обновление рейтинга арбитров после каждого тура не повлияет на судейство»

Судейство
Сегодня, 09:42
Председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев заявил, что обновление рейтинга арбитров после каждого тура РПЛ не окажет положительного влияния на судейство.
«Такая идея была, и мы публикуем рейтинг лучших арбитров по итогам сезона. Не считаю, что наличие открытого публичного рейтинга после каждого тура улучшило бы наше судейство. Неминуемо начнутся спекуляции: «Вы назначаете нам судью с рейтингом 15 на очень важный матч». Судья внизу рейтинга будет находиться под дополнительным давлением. Блогеры уже закрывают эту потребность и публикуют свои рейтинги, но наш подход к оценке судей более глубокий и включает в себя еще и сложность и важность матча, фитнес-показатели и многое другое. Соответственно, наши рейтинги и рейтинги блогеров не совпадают», — приводит слова Каманцева РИА «Новости».
В 2019 году одним из пунктов реформы судейства в российском футболе был публичный рейтинг арбитров, направленный на повышение прозрачности и улучшение качества судейства.