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Судейство

Сегодня, 09:42

Каманцев: «Обновление рейтинга арбитров после каждого тура не повлияет на судейство»

Сергей Разин
корреспондент
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Председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев заявил, что обновление рейтинга арбитров после каждого тура РПЛ не окажет положительного влияния на судейство.

«Такая идея была, и мы публикуем рейтинг лучших арбитров по итогам сезона. Не считаю, что наличие открытого публичного рейтинга после каждого тура улучшило бы наше судейство. Неминуемо начнутся спекуляции: «Вы назначаете нам судью с рейтингом 15 на очень важный матч». Судья внизу рейтинга будет находиться под дополнительным давлением. Блогеры уже закрывают эту потребность и публикуют свои рейтинги, но наш подход к оценке судей более глубокий и включает в себя еще и сложность и важность матча, фитнес-показатели и многое другое. Соответственно, наши рейтинги и рейтинги блогеров не совпадают», — приводит слова Каманцева РИА «Новости».

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В 2019 году одним из пунктов реформы судейства в российском футболе был публичный рейтинг арбитров, направленный на повышение прозрачности и улучшение качества судейства.

Источник: РИА Новости
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Павел Каманцев
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