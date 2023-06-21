Каманцев — о судействе Левникова на турнире ЦАФА: «Уровень наших арбитров по достоинству оценивают во всем мире»

Глава департамента судейства РФС Павел Каманцев в разговоре с корреспондентом «СЭ» оценил работу арбитра Кирилла Левников на Кубке наций ЦАФА-2023.

«Мы очень рады тому, что Кириллу Левникову удалось поработать на данном турнире и благодарны ЦАФА за оказанное доверие. Это говорит о том, что уровень наших арбитров по достоинству оценивают во всем мире. Будем работать над тем, чтобы приглашение Левникова не было разовой акцией. Надеюсь, что наших судей будут приглашать на все турниры разного значения», — сказал Каманцев «СЭ».